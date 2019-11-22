شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان .. "عون" يحتفل بالاستقلال والاحتجاجات تدخل يومها الـ37 والان نبدء بالتفاصيل

ترأس الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون العرض العسكري بمناسبة عيد الاستقلال وسط استمرار الاحتجاجات لليوم الـ 37 على التوالي مطالبين بحكومة إنقاذ.

وترأس الرئيس عون صباح اليوم الجمعة "العرض العسكري الرمزي الذي أقامته قيادة الجيش اللبناني في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين، بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

واحتفل المحتجون بعيد الاستقلال في عدد من المناطق شمال لبنان وجنوبه وفي العاصمة بيروت حاملين الأعلام اللبنانية ورايات الجيش، مرددين هتافات تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ومعالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وبقضاء مستقل.