شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من مدينة دورا جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة دورا واقتحمت عدة أحياء فيها، وفتشت منازل المواطنين، واعتقلت يوسف عايد الفقيه، وجمال عبد الحليم التلاحمه، ومعتصم علي سليمان اطبيش، وصامد عبد العزيز الشحاتيت.

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