شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح محطة مترو كناري وارف في لندن والان نبدء بالتفاصيل
أعادت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن ، اليوم الجمعة ، فتح محطة كناري وارف لمترو الأنفاق التي أغلقت بعدما تسبب عطل بمروحة تهوية في تراكم الأتربة على الرصيف.
وذكرت شرطة النقل البريطانية أن الحادث ليس أمنيا ولا صلة له بالشرطة.
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