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إعادة فتح محطة مترو كناري وارف في لندن 

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح محطة مترو كناري وارف في لندن  والان نبدء بالتفاصيل

أعادت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن ، اليوم الجمعة ، فتح محطة كناري وارف لمترو الأنفاق التي أغلقت بعدما تسبب عطل بمروحة تهوية في تراكم الأتربة على الرصيف.

وذكرت شرطة النقل البريطانية أن الحادث ليس أمنيا ولا صلة له بالشرطة.

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