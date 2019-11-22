شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح محطة مترو كناري وارف في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أعادت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن ، اليوم الجمعة ، فتح محطة كناري وارف لمترو الأنفاق التي أغلقت بعدما تسبب عطل بمروحة تهوية في تراكم الأتربة على الرصيف.

وذكرت شرطة النقل البريطانية أن الحادث ليس أمنيا ولا صلة له بالشرطة.