شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم "الأونروا" بـ 12.5 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت "الأونروا" في بيان نشر اليوم على موقعها الالكتروني الرسمي، إلى أن تبرع الامارات، هو الدفعة الثانية من أربع دفع تعهدات بها خلال هذا العام بمبلغ إجمالي 50 مليون دولار.
وأوضحت "الأونروا" في بيانها أن التبرع سيساعدها على مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وعملياتها لعام 2019م في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية، (التي تشمل القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان.
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