تنفيذاً لمطالب المتظاهرين.. محافظ ذي قار يعفي مدراء أربع دوائر في الفضيلية

قرر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الجمعة، إعفاء مدراء أربع دوائر في ناحية الفضيلية تنفيذاً لمطالب المتظاهرين. وجاء في وثيقة صادرة من الدخيلي واطلعت عليها الخليج 365، إنه "إشارة إلى ما جاء بالطب المقدم من قبل متظاهري ناحية الفضيلية تقرر إعفاء مدراء دوائر البلدية والماء والكهرباء ومدير المستشفى الصحي النموذجي".

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