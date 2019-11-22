بوتين: انسحاب أميركا من معاهدة الصواريخ تهديداً يزيد التوتر في العالم

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، انتشار الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أنحاء مختلفة من الكوكب إثر انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ بأنه يعد تهديداً يزيد التوتر في العالم.
ونقلت "روسيا اليوم" عن بوتين قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إن "انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة عدم انتشار الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بحجج واهية، يعد ضربة ملموسة لنظام الحد من التسلح".
وأضاف بوتين أن "خطر انتشار الصواريخ من هذه الفئة في أنحاء مختلفة من العالم يزيد أكثر من حدة التوتر في العالم".
وشدد الرئيس الروسي على أنه "في ظل هذه الظروف، من المهم بالنسبة لنا أن نتنبأ ونحلل التغيرات المحتملة في الوضع الدولي بشكل كاف وبدقة، وأن نطور إمكاناتنا العسكرية وفقا للنتائج".
وأضاف بوتين أن "خطر انتشار الصواريخ من هذه الفئة في أنحاء مختلفة من العالم يزيد أكثر من حدة التوتر في العالم".
وشدد الرئيس الروسي على أنه "في ظل هذه الظروف، من المهم بالنسبة لنا أن نتنبأ ونحلل التغيرات المحتملة في الوضع الدولي بشكل كاف وبدقة، وأن نطور إمكاناتنا العسكرية وفقا للنتائج".
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