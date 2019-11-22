المبعوث الأممي لليمن: نشكر السعودية على دورها الإيجابي في إبرام اتفاق الرياض

أثنى مارتن جريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، الجمعة، على دور السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي.

وأكد المبعوث، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن ولي العهد السعودي شدد على أن بلاده ستواصل دعم تحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أن التسويات التي تحققت في اليمن لم تكن بالسهلة، ونحن بحاجة لإرساء السلام في أسرع وقت.

وأعرب جريفيث، عن قلقه الشديد من عرقلة الميلشيات الحوثية الإرهابية لجهود الفريق الأممي في الحديدة.

ووفقا للاتفاق سيتم ترقيم جميع منتسبي القوات الجنوبية، باعتبارها قوات رسمية تتبع وزارة الدفاع، واعتماد مرتبات شهرية لها من ميزانية الحكومة.

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ووقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

ووجه "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني؛ خدمةً للانقلاب الحوثي.

ويضمن "اتفاق الرياض" حلولاً جذرية لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تفاقمت داخل صفوف الشرعية خلال الأشهر الماضية، بما يضمن توحيد القرار وحضور الدولة اليمنية ومؤسساتها بجميع المحافظات المحررة.

ولاقى الاتفاق ترحيبا عربيا ودوليا، واعتبروا أنه "شرط ضروري" لإيجاد حل للأزمة في اليمن.

