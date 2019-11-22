بوتين: عملياتنا في سوريا اختبار لمهنية الجيش الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الروسية في سوريا كانت اختبارا جادا لمهنية القوات المسلحة.

وقال بوتين، الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "كانت العملية ضد العصابات الإرهابية في سوريا اختبارًا جادًا لمهنية قواتنا المسلحة".

وأضاف "لقد تم الانتهاء من العمليات العسكرية، ولكن الخبرة القتالية المكتسبة أصبحت مطلوبة اليوم في البناء العسكري"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.

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وأشار إلى أن هذه التجربة يتم استخدامها وتحسينها خلال التدريبات السنوية وعمليات التفتيش المفاجئة.

وكان الرئيس الروسي أعلن، منذ أيام، أنه بعد بدء روسيا مكافحة الإرهاب في سوريا، تم تحرير 90% من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، وتم إعادتها لسيطرة الحكومة السورية.

يشار إلى أن روسيا تنشر قوات في سوريا، بناء على طلب حكومتها، منذ شهر سبتمبر/أيلول 2015 لدعم القوات السورية في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية.