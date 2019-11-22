السودان يغلق 24 منظمة إخوانية ويجمد أرصدتها

قررت السلطات السودانية، إغلاق 24 منظمة لنظام الإخوان المعزول مع الحجز على ممتلكاتها، وتجميد ارصدتها، وحساباتها المصرفية بالنبوك المحلية والخارجية.



وشمل القرار ،الذي وجه الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه، منظمات، من بينها سند الخيرية، البر والتواصل، أنا السودان، مجذوب الخليفة الخيرية، تنميات الإنسانية، الغيث الخيرية، أم معبد، دربيكان، الاتحاد الوطني للشباب، اتحاد المراة، اتحاد رابطة المراة العاملة، اتحاد شباب بولاية الخرطوم.

بجانب منظمة مبادرون لدرء أثار الكوارث والحرب، تلاويت للتنمية، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، جمعية غيث الطبية، جمعية بت البلد الخيرية، منظمة السالكين، مؤسسة صلاح ونسي، جمعية الاصلاح والمواساة، منظمة رعاية النزيل، ورواد السلام للتنمية والتعمير ، ومنظمة ذي النورين الخيرية، ومنظمة حسن احمد البشير.

المنظمات كانت واجهات لجماعة الإخوان للتغلغل في المجتمع السوداني، بذريعة الدعوة والعمل التطوعي والإنساني لنشر فكر المتطرف.

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الحكومة السودانية الاستجابة لمطالب قوى الثورة، بتطهير البلاد والمؤسسات من عناصر الإخوان المعروفة سودانيا بـ"الكيزان"، حيث واصل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حملته لتطهير مؤسسات السودان.

وسبق أن أعفى "حمدوك" 3 وكلاء وزارات محسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما استقبله الشارع بارتياح كبير في ظل تعطشه لاجتثاث هذا التنظيم.

وأصدر بنك السودان المركزي قرارا بتجميد حسابات مصرفية لأسماء وشركات عمل مملوكة لقيادات إخوانية بارزة، بينهم "عبدالله" شقيق الرئيس المعزول عمر البشير.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت رئيسة القضاء السوداني نعمات عبدالله محمد خير قرارات بنقل 35 قاضيا محسوبين على نظام الإخوان، من مناصب رفيعة بالسلطة القضائية.