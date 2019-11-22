مقتل 3 في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بكولومبيا

قتل 3 أشخاص في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الكولومبية في العاصمة بوجوتا، أمس، احتجاجا على سياسة الرئيس اليميني إيفان دوكي، وفق بيان وزارة الدفاع.

ونزل مئات الآلاف إلى الشوارع في كولومبيا، الخميس، في مظاهرات غير مسبوقة بضخامتها ضد الرئيس إيفان دوكي الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد أقل من 18 شهرا من وصوله إلى منصبه.

وانضم الطلبة ومنظمات السكان الأصليين وبيئية ومعارضة إلى إضراب ومسيرات نقابات العمال، للتنديد بسياسات الحكومة اليمينية.

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ويحتج المتظاهرون على السياسة الأمنية التي تركز على مكافحة المخدرات ونوايا الحكومة وإضفاء مرونة على سوق العمل، وإضعاف الصندوق العام للتقاعد لحساب صناديق خاصة، ورفع سن التقاعد.





وجاء في بيان للجنة الوطنية للإضراب التي تضم المنظمين الذين طلبوا اجتماعا "فوريا" مع الرئيس دوكي "أن كولومبيا كسبت في هذا اليوم التاريخي تعبئة المواطنين".

وأصيب 57 شخصا على الأقل و70 شرطيا في مواجهات وتم توقيف 43 شخصا في كامل أنحاء البلاد، بحسب حصيلة أدلى بها مساء الخميس وزير الدفاع كارلوس هولمس.

ومنذ وصول دوكي إلى السلطة تزايد الاستياء من إجراءاته الاقتصادية وسياسته الأمنية التي تركزت على مكافحة تهريب المخدرات ومحاولاته تعديل اتفاق السلام الذي أبرم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وسمح بنزع أسلحة أقوى حركة تمرد في القارة.