المحكمة العليا بهونج كونج تفرض حظرا مؤقتا على أقنعة الوجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت المحكمة العليا في هونج كونج، الجمعة، قرارا يسمح للحكومة بإعادة العمل بقانون يحظر على المشاركين في الاحتجاجات ارتداء أقنعة الوجه لمدة 7 أيام بحسب وسائل إعلام رسمية.

ووافقت الشرطة في هونج كونج بشكل مؤقت على وقف تنفيذ القانون، حيث تجاهل المتظاهرون الأمر واستمروا في ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات.

وكانت المحكمة العليا قضت في وقت سابق بعدم دستورية هذا القانون.

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وفرضت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، الشهر الماضي، حظر ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات، بسبب أعمال عنف رافقتها.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن خطوة الرئيسة التنفيذية للإقليم قد أبطلتها المحكمة العليا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه هونج كونج لإجراء انتخابات محلية بعد غد الأحد، حيث تنتشر قوات شرطة مكافحة الشغب لحماية مراكز الاقتراع، وذلك بعد أسبوعين من الاضطرابات العنيفة.