شكرا لقرائتكم خامنئي تحت سهام رسامي الكاريكاتير الإيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في وسط تلك التظاهرات العارمة التي تجتاح المدن الإيرانية منذ عدة أيام، ووسط القمع الوحشي من جانب السلطات الإيرانية، لا يملك رسامو الكاريكاتير الإيرانيون إلا أقلامهم، ليصبوا نار غضبهم على النظام القمعي ورموزه.

فقد استوحى الرسامون الإيرانيون العشرات من رسومات الكاريكاتير من واقع طالما شكّل مادة خصبة لرسومات ناقدة ولاذعة للنظام الحاكم في البلاد، وتم نشرها إما بصحف ومواقع إيرانية معارضة أو بصحف أجنبية.

وتجاوزت تلك الرسومات خطوطاً حمراء في البلاد، وامتدت حتى طالت رأس السلطة الدينية، المرشد علي خامنئي.

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وكانت قناة "إيران إنترناشونال عربي"، نقلت عبر حسابها على "تويتر"، الجمعة، عن ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، وخطيب جمعة طهران، أحمد خاتمي، قوله إنه لا أحد يعارض الاحتجاجات، كما نفى قمع التظاهرات، لكنه وصفهم بـ"الأشرار الذين ركبوا موجة الاحتجاجات".

وأشار خلال خطبته إلى أن ما وصفه بـ"العدو" أقرَّ بأنه خطط لأعمال الشغب الأخيرة لمدة 3 أعوام وقام بتدريب عملائه في خارج وداخل البلاد.

يأتي ذلك فيما توعدت السلطات القضائية الإيرانية المتظاهرين بعقوبات "مغلظة".

وأقرَّ الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، بأن التظاهرات شملت 28 محافظة و100 مدينة في يومها الأول. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب القائد العام للحرس الثوري قوله: "تمكنا من وقف الاضطرابات خلال 48 ساعة".