الأب بعقليني : ليكن وطننا شعلة نور للحقيقة والتآخي والإنسانيّة

سأل رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب ​نجيب بعقليني​ :"هل صحيح اننا كلّنا للعلم وكلّنا للوطن"، مضيفا:"لتكن أقوالنا أفعالا ، و

لتكن أقوالنا وأفعالنا أفضل تعبيرعن ثقافتنا وتربيتنا الوطنية الصحيحة ولنعمل معاً من أجل عرقلة المعرقلين، الذين يعرقلون نهوض هذا الوطن على جميع الأصعدة وليكن وطننا شعلة نور للحقيقة والتآخي والإنسانيّة".

وفي تصريح له رأى بعقليني ان إعادة ترميم إستقلاليّة أفراد الوطن مسيرة طويلة، هل كلنا للوطن أم كلنا على ...؟!