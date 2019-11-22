سأل رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب نجيب بعقليني :"هل صحيح اننا كلّنا للعلم وكلّنا للوطن"، مضيفا:"لتكن أقوالنا أفعالا ، و
لتكن أقوالنا وأفعالنا أفضل تعبيرعن ثقافتنا وتربيتنا الوطنية الصحيحة ولنعمل معاً من أجل عرقلة المعرقلين، الذين يعرقلون نهوض هذا الوطن على جميع الأصعدة وليكن وطننا شعلة نور للحقيقة والتآخي والإنسانيّة".
وفي تصريح له رأى بعقليني ان إعادة ترميم إستقلاليّة أفراد الوطن مسيرة طويلة، هل كلنا للوطن أم كلنا على ...؟!
كانت هذه تفاصيل خبر الأب بعقليني : ليكن وطننا شعلة نور للحقيقة والتآخي والإنسانيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.