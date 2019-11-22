مسيرة في مرج بسري لمناسبة ذكرى الاستقلال

نظم عدد من ​المحتجين​ مسيرة في ​مرج بسري​ لمناسبة ​عيد الاستقلال​ رفضا لمشروع اقامة السد في المكان. وقد رفع المعتصمون في المسيرة الأعلام اللبنانية.

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