تظاهرة أمام جمعية المصارف احتجاجا على السياسات المالية المتبعة

تظاهر عشرات المواطنين امام مركز ​جمعية المصارف​ في ​بيروت​، احتجاجا على السياسات المالية المتبعة في لبنان تحت شعار "لا استقلال قبل انهاء الاستغلال"، رافعين الاعلام الوطنية والشعارات المنددة بالفساد ومطلقين الشعارات المنادية باسقاط سياسة رأس المال.

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