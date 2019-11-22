عطالله: هيكل الباسيلية منيع من حجارة وطنية صلبة

سأل وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ "من هو ذاك الاقطاعي السفيه الذي لفظته الناس وما كان ليحلم بالنيابة لولا ​قانون انتخاب​ في عهد ​لبنان​ الجديد، من هو ذاك الفريد المتفرد بالغباء و​الفساد​ والزحف على أبواب المحتل ذاك الذي باع كرامته من أجل فتات ​السلطة​"، مضيفا:"هيكل الباسيلية منيع من حجارة وطنية صلبة أما هيكله فمترهّل لا بل منهار".

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