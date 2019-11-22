الصايغ: الشعب اللبناني أخرج نفسه من قمقم النظام السياسي

اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "الشعب ال​لبنان​ي أخرج نفسه من قمقم النظام السياسي الطائفي المهترئ، وأخرج معه أجمل ما يختزن من طاقته وعلمه وثقافته وفنه وحيويته وحضارته وأمله ونجاحاته"، مضيفا:"إنه فعلا شعب حي مدهش لا يموت، أعطانا جرعة أمل وفرح فلنعطه حقه ب​الحياة​ الكريمة...كل استقلال وأنتم ولبنان بألف خير".

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