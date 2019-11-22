القواس: الحريري ينقلب على جوهر إتفاق الطائف لصالح موقع رئاسة الحكومة

اتهم عضو القيادة القطرية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" في لبنان محمد شاكر القواس رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري بالإنقلاب الجذري على دستور الطائف، من خلال سعيه الدؤوب واشتراطه لقبول التكليف بتأليفه لحكومة موظفين تابعين له تحت عنوان حكومة تكنوقرلط أو موظفين.
واعتبر القواس أن "جوهر إتفاق الطائف نص على انتقال السلطة التنفيذية من مؤسسة رئاسة الجمهورية المارونية إلى مؤسسة مجلس الوزراء مجتمعاً، كممثلاً لكافة المكونات الطائفية والمذهبية والسياسية"، متهماً الحريري بسعيه هذا بـ"الإنقلاب على جوهر الإتفاق لصالح موقع رئاسة الحكومة السني".
واستغرب القواس "منطق إنقلاب المهزوم ومحوره، مقابل تخلي المقاومة وفريقها الوطني ومحورها المنتصر عن حقهم الطبيعي في الإنقلاب السياسي في لبنان بعد تحرير الجنوب عام ٢٠٠٠ وبعد انتصار تموز ، وبعد انتصارهم عسكرياً وسياسياً في مواجهة الإرهاب وداعميه ومموليه في سوريا والمنطقة وحماية لبنان وحدوده الطبيعية وأمنه الوطني وسيادته واستقلاله الحقيقي واسقاط مشروع دولة العراق والشام الوهابي التكفيري".
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