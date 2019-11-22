القواس: الحريري ينقلب على جوهر إتفاق الطائف لصالح موقع رئاسة الحكومة

اتهم عضو القيادة القطرية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" في لبنان ​محمد شاكر القواس​ رئيس الحكومة المستقيلة ​سعد الحريري​ بالإنقلاب الجذري على دستور الطائف، من خلال سعيه الدؤوب واشتراطه لقبول التكليف بتأليفه لحكومة موظفين تابعين له تحت عنوان حكومة تكنوقرلط أو موظفين.

واعتبر القواس أن "جوهر ​إتفاق الطائف​ نص على انتقال السلطة التنفيذية من مؤسسة رئاسة الجمهورية المارونية إلى مؤسسة مجلس الوزراء مجتمعاً، كممثلاً لكافة المكونات الطائفية والمذهبية والسياسية"، متهماً الحريري بسعيه هذا بـ"الإنقلاب على جوهر الإتفاق لصالح موقع ​رئاسة الحكومة​ السني".

واستغرب القواس "منطق إنقلاب المهزوم ومحوره، مقابل تخلي المقاومة وفريقها الوطني ومحورها المنتصر عن حقهم الطبيعي في الإنقلاب السياسي في لبنان بعد تحرير الجنوب عام ٢٠٠٠ وبعد انتصار تموز ، وبعد انتصارهم عسكرياً وسياسياً في مواجهة الإرهاب وداعميه ومموليه في سوريا والمنطقة وحماية لبنان وحدوده الطبيعية وأمنه الوطني وسيادته واستقلاله الحقيقي واسقاط مشروع دولة العراق والشام الوهابي التكفيري".