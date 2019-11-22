النابلسي: شعبنا يتعرض لحرب تموز اقتصادية وعلينا أن نشق الطريق بأنفسنا

اعتبر الشيخ صادق النابلسي في خطبة الجمعة ان "الاستقلال عمل وطني مستمر يتجاوز لحظة المواجهة التاريخية مع العدو إنه إستراتيجية للدفاع عن الوطن في كل المجالات وليس شعاراً واحتفالاً بحدث غابر. الاستقلال في الماضي هو نفسه في الحاضر ويجب أن يكون ذاته في المستقبل ، وهذا يعني تحصين البلد من المتآمرين والفاسدين والمحتلين ، وحمايته بالعلم والإيمان والبصيرة بحيث يعرف اللبنانيون من هو العدو ومن هو الصديق ، ما الذي يحقق مصلحة بلدهم؟ وما الذي يهدد بلدهم بالفوضى والانهيا؟".
وأضاف "نحن في لحظة زجاجية ، لحظة تتكسر فيها القوانين وقواعد الاجتماع والاقتصاد والسياسة فيما البدائل غائبة وشواهد التدخلات الخارجية حاضرة تريد أن تعمّق المشكلات وتثير النعرات وتعزز الخلافات .فأي استقلال نريده للبنان إذا بقي الأمريكي يتدخل ويفرض شروطه التي تضرب أسس التعايش والتفاهمات".
ورأى ان "الاستقلال يعني الحذر من حكومة تكنوقراط أو مستقلين تريد سرقة ثرواتنا وخنق المقاومة. فهل بعد كل هذه التضحيات التي قام بها المقاومون الشرفاء نعمل لتسليم بلدنا للدولة الأمريكية الإرهابية"
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