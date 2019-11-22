اشار الوزير السابق ​زياد بارود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "العرض المدني في ​عيد الاستقلال​ أمام أفواج اللبنانيات واللبنانيين الشرفاء، لا كلام يعلو أصواتهم الوطنية الجامعة، الحالمة والطامحة إلى وطن يشبه عيون أطفالهم. ألف تحية واحترام لهم وللجيش اللبناني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بارود: لا كلام يعلو أصوات اللبنانيات واللبنانيين الشرفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.