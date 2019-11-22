منصور بطيش: شعبنا سينجح يوماً في انتزاع استقلاله الاقتصادي

أشار وزير الإقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، في تصريح بمناسبة ​عيد الإستقلال​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه يراهن أن "شعبنا سينجح يوماً في انتزاع استقلاله الاقتصادي، فيستعيد الاموال المنهوبة والمليارات الموهوبة"، قائلاً: "حينها، نحتفل بتحرّرنا الاقتصادي وباستقلالنا المنجَز. كلّ استقلال ولبنان واهله بخير".

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