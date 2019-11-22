قوات الأمن العراقية اعادت فتح ميناء أم قصر بعد تفريق المحتجين

أعادت ​قوات الأمن​ العراقي فتح ميناء أم قصر قرب ​البصرة​ جنوبي البلاد بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين. ويستقبل ​الميناء​ الحبوب والزيوت النباتية وشحنات ​السكر​ إلى بلد يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

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