محكمة إسبانية توصي بمحاكمة رفعت الأسد بتهمة غسيل أموال

اشارت المحكمة العليا الإسبانية الى ان "السلطات الاسبانية تتجه لمحاكمة ​رفعت الأسد​، عم الرئيس السوري، ​بشار الأسد​، بتهمة غسيل أموال بعد أن أنهى قاضٍ تحقيقه في القضية". وأوصي القاضي خوسيه دي لا ماتا بمحاكمة رفعت الأسد و13 آخرين بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي وغسيل الأموال.



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