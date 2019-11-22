دونالد ترامب: أريد محاكمة في مجلس الشيوخ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لافتاً إلى أنه لولا تدخلة لكانت هونغ كونغ "سحقت خلال 14 دقيقة".
وفي حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، لفت إلى أن الجيش الصيني لم يتدخل لسحق التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في منطقة هونغ كونغ لأنه طلب ذلك من نظيره الصيني شي جينبينغ، قائلاً: "بدوني كانت هونغ كونغ ستسحق خلال 14 دقيقة"، موضحا أن "لديه (شي دينبينغ) مليون جندي متمركزين خارج هونغ كونغ ولم يدخلوا إلا لأنني طلبت منه ذلك".
وكان النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي، قد اعتبر أن الوقائع المنسوبة إلى الرئيس الأمبركي دونالد ترامب "أخطر بكثير" مما فعله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، فيما يتعلق بـ"تجميد مساعدة عسكرية لحليف في حالة حرب"، في إشارة منه إلى أوكرانيا.
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