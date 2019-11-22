جبران باسيل: نؤيد الصادقين في الشارع ونمنع الخارج من فرض اجندته

أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "نبني الدولة ولا نهدم مؤسساتها، نحمي الشرعية ولا نحتمي بالميليشيا، ندعم الأودام ونفضح الفاسدين، نؤيد الصادقين في الشارع ونحرم الاستغلاليين من استعماله ونمنع الخارج من فرض اجندته"، لافتاً إلى أنه "هكذا نحن نعيش ​الاستقلال​ الفعلي كل يوم في ادائنا السياسي، وهكذا نعمل معاً للحفاظ عليه لكل الوطن".

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