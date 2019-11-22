بوغدانوف: نأمل نجاح مساعي قيادة لبنان لتشكيل حكومة قادرة على ايجاد حلول فعالة

أكد الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ​ميخائيل بوغدانوف​ موقف الجانب الروسي المبدئي والداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه والاستقرار السياسي الداخلي فيه. وخلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ جورج شعبان، أعرب عن أمل موسكو في نجاح الجهود التي تبذلها قيادة البلاد، بما فيها مساعي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الرامية الى ايجاد حل سريع يبنى على قاعدة التوافق الوطني حول اهم المسائل الداخلية الملحة، ومن ضمنها صيغة وتشكيلة الحكومة الجديدة القادرة على ايجاد حلول فعالة للمشاكل الصعبة والمعقدة التي يعاني منها المجتمع اللبناني.

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