اسماء السيد - واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أن الجيش الصيني لم يتدخل لسحق التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في منطقة هونغ كونغ لأنه طلب ذلك من نظيره الصيني شي جينبينغ.
وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز" الأميركية "بدوني كانت هونغ كونغ ستسحق خلال 14 دقيقة"، موضحا أن لديه (شي دينبينغ) مليون جندي متمركزين خارج هونغ كونغ ولم يدخلوا إلا لأنني طلبت منه ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: لولا تدخلي لكانت هونغ كونغ "سحقت خلال 14 دقيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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