رئيسة المحافظين الألمان تهدد بالاستقالة









اسماء السيد - لايبزيغ: أعلنت رئيسة الاتحاد المسيحي الديموقراطي أنيغريت كرامب كارنباور المرشحة المحتملة لتولي منصب المستشارة خلفا لأنغيلا ميركل لكنها تواجه معارضة شديدة بسبب انتكاسات انتخابية، الجمعة استعدادها للاستقالة إذا لم يقدم لها حزبها دعمه.

وقالت كارنباور امام نحو ألف من أعضاء حزبها المجتمعين في مؤتمرهم في لايبزيغ أنه اذا كان هؤلاء لا يشاطرونها خطها لمستقبل البلاد والحركة، "فلنتوقف اليوم هنا والآن".

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وتقود كرامب كارنباور منذ عام أكبر حزب في ألمانيا وتتولى حقيبة الدفاع في حكومة التحالف.

وردا على تصريحاتها، وقف الحضور وصفقوا لها.

ويعقد المحافظون الألمان بقيادة ميركل مؤتمرهم اعتبارا من الجمعة في خضم حالة من الغموض بعد نكسات انتخابية عديدة.

