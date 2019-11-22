بوتين: الجيش الروسي بحاجة لروبوتات قتالية وطائرات مسيرة وأجهزة ليزر

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن جيش البلاد بحاجة إلى روبوتات قتالية وطائرات مسيرة وأجهزة ليزر كأولوية لتطوير القوات المسلحة على مدار العقد المقبل.

وقال بوتين: "يجب زيادة عدد طائرات الاستطلاع الهجومية المسيرة وأجهزة الليزر وأنظمة فائقة السرعة وأسلحة تقوم على المبادئ المادية الجديدة وكذلك أنظمة روبوتية يمكنها القيام بمهام مختلفة في ساحات المعارك".

وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي إن 70 بالمئة من أسلحة الجيش الروسي يجب أن تكون حديثة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بحسب نص أصدره الكرملين.

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وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن بوتين كان قد قال امس الخميس إن حادثة نووية وقعت قبل ثلاثة أشهر في شمال غرب روسيا كانت تتعلق بتطوير سلاح فريد من نوعه.

ولقي عدة أشخاص حتفهم في ما وصفته الحكومة بأنه انفجار لمحرك تجريبي في موقع اختبار عسكري في ميناء سفرودفينسك. وتبعد فنلندا عن هذا الموقع بعدة مئات من الكيلومترات.

ونفت الحكومة الروسية في البداية رصد مستوى مرتفع من الإشعاع في الموقع، ولكن إحدى السلطات الاتحادية تحدثت لاحقا عن جرعة من إشعاع جاما أعلى 16 مرة من القيم العادية.