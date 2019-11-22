بالصور.. إعدام طن أغذية فاسدة في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ترأس الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حملة تفتيشية مكبرة شنتها مديرية الشئون الصحية بالشرقية، على "سوق الجمعة" وسوق 39 بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية ومكتب الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، وقوة أمنية مكبرة برئاسة الرائد محمود الفرماوي، رئيس شرطة المرافق بالمدينة.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما حاول أحد البائعين الاعتداء على فريق الحملة، لكن قوات الأمن تمكنت من اصطحابه إلى قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان>

وجرى ضبط وإعدام طن و280 كيلو أغذية، وذلك بعدما تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تنوعت المضبوطات ما بين أسماك وفاكهة و"كابوريا" وجبن.

كما جرى تحرير 13 محضرًا بجُنح صحية، ومخاطبة الجهات المختصة بشأن غلق منشأة غذائية؛ وذلك لإدارتها بدون تراخيص، فضلًا عن وجود خطر داهم بها على الصحة العامة.