الرئيس الصيني: لانريد أن نطغى على واشنطن

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده لا تسعى لأن تصبح قوة مهيمنة في العالم تحل محل الولايات المتحدة، بل تريد أن تشغل موقعها الصحيح في الساحة الدولية.

وأضاف: "نحن لا نستعد لأخذ مكان أي طرف، ونحاول فقط استعادة الموقف الجدير بنا".

وأكد أن بلاده "لن تعود أبدا إلى الماضي شبه الاستعماري

وشبه الإقطاعي"، وقال: "الحلم الصيني، هو عبارة عن أفكار حول البعث والإحياء العظيم لأمتنا، وهو لا يتضمن بأي شكل من الأشكال أحلامل بالهيمنة".

وشدد على أن الشعب الصيني، لا يعلن عن استثنائيته ولا ينظر بتعال وفوقية إلى أي أحد.

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وأشار إلى أن القيادة الصينية، تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في مجال تطوير وتنمية البلاد، بفضل عدة أمور من بينها، مراعاة الخصائص الوطنية خلال صياغة استراتيجية الدولة.

وأكد أنه يجب على الولايات المتحدة، التعاون مع العالم في مجال الملكية الفكرية والذهنية وإطلاع الدول الأخرى على الاختراعات الحديثة.

وقال: الابتكار قضية حيوية جدا في العالم الحديث، ويجب أن تكون ثماره متاحة على المستوى العالمي... لا يجوز لأحد إخفاؤها كالكنز في الكهف".