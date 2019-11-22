التنمية الإفريقي ينفذ مشروعات في شمال كردفان السودانية

اجرى والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب، اليوم الجمعة،مباحثات مع وفد من بنك التنمية الإفريقي، المشروعات التي ينفذها البنك في الولاية.

وقال رئيس بعثة البنك منسق المشروعات بيتر اقوم، إن الزيارة لشمال كردفان تأتي لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالولاية، مشيرا إلى أن البنك نفذ

مشروعات في مجال الصحة ورفع القدرات والبناء المؤسسي.وأشار إلى منحة تُقدر بـ 43 مليون دولار، بين حكومة السودان وبنك التنمية الإفريقي، لتنفيذ مشروعات صحية، بالإضافة إلى تخفيف حدة الفقر بولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض.وأوضح أن المشروع يستهدف الأسر الفقيرة من خلال توفير بطاقات التأمين الصحي ودعمها عبر المشاريع الصغيرة، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك مع حكومة الولاية والمتابعة لتحقيق أهداف المشروع.. مؤكدا أن الهدف الأساسي لبنك التنمية الإفريقي، هو خدمة مجتمع القارة بتوفير احتياجات المواطنين.من جانبه، أشاد والي ولاية شمال كردفان المكلف بالدور الكبير والمشروعات التي ينفذها بنك التنمية الإفريقي بالولاية، والتي تلامس احتياجات المواطن.. وقال إن ولايته أولت التعليم والصحة اهتماما كبيرا.