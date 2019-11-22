استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب في قطاع غزة اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن الموطن محمد سالم عودة السواركة (40 عاما)، استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها

خلال مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة السواركة في دير البلح (وسط القطاع) يوم 14/11/2019، والتي ارتقى خلالها 8 شهداء من نفس العائلة.وكانت طائرات الاحتلال قصفت المنزل، في 15 نوفمبر الجاري، بستة صواريخ ما أدى لتسويته بالأرض، فوق رؤوس ساكنيه وهم نائمون. واستشهد أفراد أسرة واحدة في هذه المجزرة من بينهم والد ووالدة الأسرة وعدد من أبنائهم وأقاربهم. وانتشلت قوات الإنقاذ جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بعد جهد كبير.وباستشهاد الشاب محمد سالم السواركة ، يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى 34 شهيدًا فلسطينيًا.