مقارنات بين اتهام نتنياهو وتحقيق عزل ترامب

أثار اتهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالفساد صدى واسعا في الولايات المتحدة، حيث بادرت شخصيات سياسية ومنظمات يهودية إلى إيجاد أوجه للتشابه بين التطورات في البلدين.

وأعرب عدد من الديمقراطيين البارزين في الولايات المتحدة عن دعمهم لقرار النيابة الإسرائيلية اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، مع عقد مقارنات بين هذا القرار وتحقيق العزل الجاري في مجلس النواب الأمريكي بحق الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت السيناتورة إليزابيث وارن، وهي من المرشحين الديمقراطيين المحتملين الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة المقبلة، على حسابها في "تويتر": "نتنياهو

متهم بتلقي رشاوى والاستفادة من مزايا حكومية والتلاعب بالصحافة. وهو مثل صديقه دونالد ترامب لن يتوانى عن فعل أي شيء لإثراء نفسه والبقاء في الحكم. لا مكان لهذا الفساد الصارخ في أي دولة ديمقراطية وسأكافحه في بلدي وخارجه".

ومن جهته ، أشار النائب الديمقراطي جون يارموث عبر "تويتر" إلى أن اتهام نتنياهو جاء بالتزامن مع دخول تحقيق العزل بحق ترامب أهم مراحله، قائلا: "أسبوع سيء بالنسبة لزعماء دول مجرمين".

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كما ذكّر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بأن نتنياهو، قبل توجيه اتهامات إليه، تكبد خسارة في الانتخابات، وفي هذا الصدد رأت صحيفة "هآرتس" العبرية أن هذا الكلام يحمل إشارة محتملة إلى انتخابات الرئاسة التي ستنظم في الولايات المتحدة العام المقبل.

شدد "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية"، أكبر مؤسسة يهودية في الولايات المتحدة تؤيد عادة حكومات إسرائيل، في بيان نادر على أنه "لا أحد فوق القانون"، مضيفا أن إسرائيل بقرارها توجيه اتهامات جنائية إلى رئيس حكومتها أثبتت مجددا مكانتها كـ"ديمقراطية قوية وفعالة يُضطر حتى أرفع مسؤولين فيها إلى تحمل المسؤولية بالمعايير الأكثر صرامة".

هذا ونشرت عدة وسائل إعلام أمريكية، مثل موقع "بوليتيكو" مقالات تحليلية تربط فيها بين اتهام نتنياهو وتحقيق العزل الجاري بحق ترامب.