العثور على جثث 6 مهاجرين في السواحل الليبية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنه تم العثور على جثث ستة مهاجرين على الأقل بالقرب من ميناء"الخمس" الليبي اليوم الجمعة.
وقالت المنظمة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة(تويتر) نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن حرس السواحل الليبي اعترض 90 مهاجرا آخر، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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