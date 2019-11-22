العثور على جثث 6 مهاجرين في السواحل الليبية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنه تم العثور على جثث ستة مهاجرين على الأقل بالقرب من ميناء

"الخمس" الليبي اليوم الجمعة.

وقالت المنظمة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة

(تويتر) نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن حرس السواحل الليبي اعترض 90 مهاجرا آخر، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.