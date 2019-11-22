كوريا الجنوبية تقرر إنشاء خطًا ساخنًا لحماية الزوجات الأجنبيات

أكدت وزارة المساواة بين الجنسين في كوريا الجنوبية، أنها ستنشئ خطًا ساخنًا للشرطة متعدد اللغات لحماية الزوجات الأجنبيات من العنف المنزلي.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستحظر على الرجال ممن لهم سجلات جرائم خطيرة استقدام عرائس أجنبيات، وتعزيز تعليم المهاجرين المتزوجين والعائلات المختلطة لمساعدتهم على الاستقرار في البلد المتجانس عرقيًا.

وأعلنت الوزارة عن مجموعة من التدابير لتعزيز حماية حقوق الإنسان الخاصة بالعرائس الأجنبيات، وذلك بعد وقوع حالات أبرزت مدى

تعرضهن للانتهاكات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "ستقدم الحكومة دعمًا مكثفًا للمهاجرات المتزوجات من أجل مساعدتهن على الاستقرار في مجتمعنا، وستواصل تعزيز الإجراءات للقضاء على الأفعال غير القانونية ضدهن وانتهاكات حقوقهن الإنسانية".

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وتشمل التدابير الجديدة إطلاق مكالمة طوارئ جديدة، يمكن أن تستخدمها الزوجات الأجنبيات لإبلاغ الشرطة بلغاتهن الخاصة، وسيتم تشغيل الخدمة بـ 13 لغة بالتعاون بين الشرطة ومركز اتصال

ترعاه الحكومة خاص بهن.

وسيساهم نشطاء المجتمع المدني بمساعدة الحكومة للكشف عن العنف العائلي في وقت مبكر وتعزيز عمليات مراقبة الأسر التي تتعرض لخطر كبير من الانتهاكات، كما ستتم زيادة عدد مراكز تقديم المشورة لهؤلاء الضحايا.

وستقوم الحكومة أيضا، بتقييد إصدار التأشيرات للأزواج الأجانب ممن لديهم سجلات في العنف المنزلي والاغتصاب والاعتداء الجنسي والقتل والسرقة.

يذكر أن عدد الزيجات الدولية في كوريا ارتفع بنسبة 8.5 بالمئة عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لبيانات حكومية صدرت الشهر الجاري، حيث شكلت نسبة الزيجات بين كوري جنوبي وامرأة أجنبية 67 بالمئة من المجموع.