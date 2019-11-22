الدفاع الجزائرية: ضبط 6 أشخاص بتهمة الانضمام للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة ضبط 6 أشخاص في ولايات غليزان ومستغانم شمال غرب وتمنراست جنوب بتهمة الانضمام للجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الجمعة أنه "في إطارمكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت قوات الجيش، أمس، محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، حيث تم توقيف أربعة شخاص بولاية غليزان، وشخص واحد بولاية مستغانم، وشخص آخر بولاية تمنراست.
وأضافت أن عناصر الدرك الوطني تابع للجيش بتيارت شمال غرب ضبطت أربعة أشخاص بحوزتهم بنادق صيد بطريقة غير قانونية، فيما أحبط حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف شمال شرق محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 6477 لترا.
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