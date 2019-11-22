بعد اشتباكات مع المحتجين.. قوات الأمن العراقية تفتح ميناء أم قصر

أكد مسؤولون في ميناء أم قصر، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي في البلاد، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله.

وقالت المصادر إن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء، الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين. لكن العمليات لم تستأنف بعد.

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وتوقفت العمليات في أم قصر من 29 أكتوبر الماضي إلى التاسع من نوفمبر مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من نوفمبر.

ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لتزويد العراق الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.