كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمن العراقية تنجح في إعادة فتح مدخل ميناء أم قصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت قوات الأمن العراقية، فتح مدخل ميناء أم قصر الرئيسي بالعراق اليوم الجمعة، بعد تفريق المتظاهرين الذين كانوا يغلقونه بالقوة، حيث أوضح أكبر رجل دين في البلاد، آية الله العظمى علي السيستاني، أن الإصلاحات السياسية السريعة هي السبيل الوحيد لإنهاء الاضطرابات.

وقالت مصادر لرويترز، إن الموظفين تمكنوا من دخول ميناء أم قصر للسلع قرب البصرة للمرة الأولى منذ إغلاقه يوم الاثنين لكن لم تستأنف العمليات العادية بعد.

وقد قُتل ما لا يقل عن 326 شخصًا منذ بدء الاضطرابات الجماعية في بغداد وجنوب العراق في أوائل أكتوبر، وهي أكبر مظاهرات منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

يطالب المتظاهرون بالإطاحة بطبقة سياسية يُنظر إليها على أنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية بينما يعاني الكثير من العراقيين من الفقر دون وظائف أو رعاية صحية أو تعليم.

دعا السيستاني، السياسيين إلى التعجيل بإصلاح القوانين الانتخابية لأن التغييرات ستكون هي السبيل الوحيد لحل أسابيع من الاضطرابات المميتة.

وقال ممثله خلال خطبة في مدينة كربلاء المقدسة: "نؤكد على أهمية تسريع إقرار قانون الانتخابات وقانون لجنة الانتخابات لأن هذا يساعد البلد علي تجاوز الأزمة الكبيرة".

ويملك السيستاني، الذي نادرًا ما يتأثر بالسياسة إلا في أوقات الأزمات، تأثير هائل على الرأي العام في العراق ذي الأغلبية الشيعية، كما كرر وجهة نظره بأن المحتجين لديهم مطالب مشروعة ويجب عدم مواجهتها بالعنف.

وتحول العديد من المتظاهرين إلى أساليب العصيان المدني في الأسابيع الأخيرة بسبب عدم رضائهم عن وعود الإصلاح الحكومي التي يرون أنها هزيلة.

وكانوا قد أغلقوا من قبل أم قصر في الفترة من من 29 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، باستثناء استئناف قصير للعمليات لمدة ثلاثة أيام.