كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جنسية في السفارة القطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، عن قيام سفير دولة قطر السابق في لندن فهد المشيري بالتحرش بمساعدته وإجبارها على ممارسة الجنس معه وطلب منها إقامة حفلات عربدة للدبلوماسيين في السفارة القطرية في لندن.

وقالت "دين كينجزون"، البالغة من العمر 58 عامًا، وهي بريطانية نشأت في اليمن، للمحكمة كيف حاول السفير "فهد المشيري" مرارًا النوم معها، وعندما رفضت طلبه، وجه انتباهه إلى ابنتها التي كانت في ذلك الحين 19 عامًا.

وقالت إن دبلوماسيًا كبيرًا آخر داخل السفارة القطرية ضغط عليها لاستضافة حفلات الجنس والذهاب إلى كوبا في إجازة معه.

وخلصت لجنة من قضاة المحكمة إلى أن الدبلوماسيون اعتبروا السيدة كينجسون "عرضة للاستعداد لممارسة السلوك الجنسي مع الموظفين الذكور" لأنها لم تكن مسلمة.

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كما حكمت المحكمة للضحية بتعويض قدره 400 ألف جنية إسترليني نظير الأمور المروعة التي تعرضت لها خلال عملها.

وتعتبر تلك الحادثة ليست الأولى لفضائح النظام القطري في الخارج، فمن قبل ذكرت وسائل إعلام فرنسية، إن محكمة العمل الفرنسية قضت بتغريم السفارة القطرية فى باريس نحو 100 ألف يورو لصالح موظفة فرنسية بعد فصلها التعسفى إثر رفضها الخضوع للتحرش والابتزاز الجنسى من جانب سكرتير البعثة الدبلوماسية القطرية.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فى تقرير لها نقلته عدة صحف ووسائل إعلام إماراتية، إن الموظفة تدعى تريزا، وتبلغ من من العمر 28 عاما، وهى مساعدة سابقة للسفير القطرى فى فرنسا.

ونقلت الصحيفة عن محامى ضحية الدبلوماسى القطرى، جورج ليفى، قوله، إن "الغرامة ستدفع فوريا حتى لو طعنت قطر فى الحكم؛ لثبوت أدلة التحرش والفصل التعسفى".