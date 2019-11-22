بعد أزمتها الصحية.. لحظة اعتراف بأيقونة الطقطوقة الجبلية شامة الزاز

ستحظى الفنانة شامة الزاز، أيقونة الطقطوقة الجبلية، بلحظة اعتراف، بعد أزمة صحية ألمت بها، وذلك في الدورة الـ5 للمهرجان الوطني للتراث الجبلي “طقطوقة”، المنظمة، اليوم الجمعة، وغدا السبت.

وأعلن المنظمون أن الدورة الحالية من المهرجان تكرم الفنانة شامة الزاز، تقديرا، واعترافا بمسارها الفني الزاخر في الأغنية الجبلية.

وسيكون جمهور المهرجان على موعد مع عدد من الفرق الموسيقية، والأسماء الفنية، منها إبراهيم البقالي، ومحمد أمين الطنجاوي، وحكيم الساحلي، ومحمد المساري.

وكانت شامة الزاز قد أصيبت بوعكة صحية، في بداية الشهر الحالي، إذ عانت من صعوبة في التنفس، ألزمتها الفراش.