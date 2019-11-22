لدواع أمنية.. “كلاسيكو الشرق” من دون جمهور

أعلن فريق مولودية وجدة لكرة القدم أن المباراة، التي ستجمعه بنهضة بركان، الأحد المقبل، برسم منافسات الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية، ستُجرى من دون جمهور.

وأكد الفريق الوجدي، في بيان رسمي له، توصله بقرار من السلطات المحلية، يخبره بخوض “كلاسيكو الشرق” بمدرجات فارغة، وذلك لدواع أمنية، مخافة حدوث أعمال شغب بين أنصار الفريقين.

وأشار “سندباد الشرق” إلى أنه يجد نفسه مكرها على تقبل قرار السلطات المحلية، على الرغم من حرمان عشاق الناديين من متابعة لقاء، لطالما انتظروه، آملا أن لا تتكر مثل هذه الإجراءات مستقبلا، باعتبارها لا تخدم مصلحة الرياضة الوطنية، والفريق، ومحبيه، يقول بلاغ المولودية.

وشهدت آخر مباراة بين الفريقين، الموسم الماضي، أحداث شغب، واجتياح الأنصار أرضية الملعب الشرفي في وجدة، الذي احتضن اللقاء، وإلحاق أضرار بمرافقه.

ويحتل المولودية المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، متفوقا بفارق الأهداف عن النهضة، إذ يمتلك كل فريق 10 نقاط في رصيده، مع مباراتين ناقصتين للنادي البرتقالي.