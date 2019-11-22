شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات بغداد .. مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 25 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

قتل متظاهران إثنان على الاقل وأصيب أكثر من 25 آخرين في موجة عنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين قرب جسر الاحرار وسط بغداد. وأوضح شهود العيان وهم من المتظاهرين إن " القوات العراقية استخدمت منذ الليلة الماضية حتى اليوم الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين على جسر الاحرار وساحة القاضي في شارع الرشيد بشكل متقطع اسفرت في حصيلة اولية عن مقتل ما لايقل عن شخصين واصابة اكثر من 25 اخرين.

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