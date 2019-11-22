بالوثيقة.. الاتصالات تثبت الوجبة الثانية من موظفي العقود

اعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عن تثبيت الوجبة الثانية من العاملين بصفة عقود على ملاك الوزارة الدائم والبالغ عددهم (194) موظف. وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هذه الخطوة تأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (409) في 2019". واضاف انه "سيتم العمل على تثبيت الوجبة الاخيرة خلال الايام القليلة القادمة". Advertisements



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