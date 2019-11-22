2019-11-22 | 14:16
المصدر:
368 مشاهدة
وسيلعب "ميمي" اساسياً في المباراة، إذ من المؤمل ان ينضم لتدريبات اسود الرافدين بعد نهاية المباراة مباشرة.
وتغيب عن المنتخب الوطني كل من لاعب بيرسبوليس الإيراني بشار رسن ولاعب الإسماعيلي المصري همام طارق، لعدم موافقة انديتهما على التحاقهما للمنتخب الوطني لكأس الخليج.
ويخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في كأس الخليج يوم الخميس المقبل امام فطر في افتتاح البطولة.
وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والامارات واليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تغيب 'ميمي' عن تدريبات اسود الرافدين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.