لماذا تغيب 'ميمي' عن تدريبات اسود الرافدين؟

"ميمي" تغيب عن تدريبات اسود الرافدين وتواجد مع الدحيل استعداداً لمباراته امام السيلية، اليوم الجمعة، من بطولة كأس "اوريدو" لكرة القدم.

وسيلعب "ميمي" اساسياً في المباراة، إذ من المؤمل ان ينضم لتدريبات اسود الرافدين بعد نهاية المباراة مباشرة.



وتغيب عن المنتخب الوطني كل من لاعب بيرسبوليس الإيراني بشار رسن ولاعب الإسماعيلي المصري همام طارق، لعدم موافقة انديتهما على التحاقهما للمنتخب الوطني لكأس الخليج.

ويخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في كأس الخليج يوم الخميس المقبل امام فطر في افتتاح البطولة.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والامارات واليمن.

