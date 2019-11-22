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لماذا تغيب 'ميمي' عن تدريبات اسود الرافدين؟

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2019-11-22 | 14:16

لماذا تغيب

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التحق مهاجم المنتخب الوطني، مهند علي، بتدريبات فريقه الدحيل القطري، بعد وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة، مس الأول.
"ميمي" تغيب عن تدريبات اسود الرافدين وتواجد مع الدحيل استعداداً لمباراته امام السيلية، اليوم الجمعة، من بطولة كأس "اوريدو" لكرة القدم.

وسيلعب "ميمي" اساسياً في المباراة، إذ من المؤمل ان ينضم لتدريبات اسود الرافدين بعد نهاية المباراة مباشرة.


وتغيب عن المنتخب الوطني كل من لاعب بيرسبوليس الإيراني بشار رسن ولاعب الإسماعيلي المصري همام طارق، لعدم موافقة انديتهما على التحاقهما للمنتخب الوطني لكأس الخليج.

ويخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في كأس الخليج يوم الخميس المقبل امام فطر في افتتاح البطولة.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والامارات واليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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