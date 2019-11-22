تعرف على مواجهات الملحق المؤهل لـ يورو 2020

ووضعت القرعة إيسلندا في طريق رومانيا، وبلغاريا ضد المجر في المجموعة الأولى، بينما تواجه البوسنة والهرسك نظيرتها أيرلندا الشمالية، وسلوفاكيا أمام جمهورية إيرلندا في المجموعة الثانية.

في المجموعة الثالثة سيواجه الكيان الصهيوني نظيره الأسكتلندي والنرويج ضد صربيا بينما المجموعة الرابعة حملت مواجهات بين جورجيا أمام بيلاروسيا، ومقدونيا الشمالية أمام كوسوفو.



وكان الاتحاد الأوروبي وضع نظاما جديدا لخوض الملحق المؤهل ليورو 2020 حيث تتضمن كل مجموعة من المجموعات الأربعة السابقة، مباراتين نصف نهائي، ثم مباراة نهائية بين الفائزين، ومن يحقق الانتصار في هذه المباراة يصعد مباشرة إلى يورو 2020.

وستقدم كل مجموعة من الأربعة متأهلًا واحدًا، بحيث في النهاية يصل العدد إلى 4 منتخبات، ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة في يورو 2020.

وتخوض المنتخبات السابقة مباريات نصف النهائي في الملحق في 26 آذار المقبل بينما النهائيات ستكون في 31 من ذات الشهر من العام المقبل.



وسيلحق المنتخبات الأربعة من الملحق بنظرائها الـ20 التي تأهلت بالفعل إلى نهائيات يورو 2020 المزمع إقامته من 12 حزيران حتى 12 تموز المقبل.

من المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لبطولة اليورو 2020 في بوخارست الرومانية في 30 تشرين الثاني الجاري مع معرفة كل مجموعة سوف تخوض مبارياتها على أي ملعب من الملاعب.