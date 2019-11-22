مصرع ٩ اشخاص بحادث سير شمال ذي قار

أفاد مصدر امني، الجمعة، بمصرع تسعة أشخاص بحادث سير شمال ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوزز، إن "تسعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة حادث سير وقع على الطريق السريع بين قضاء آل بدير وذي قار". وتتسبب حوادث السير في مناطق متفرقة من البلاد الى مصرع اشخاص، وغالبا ما تكون اسباب تلك الحوادث السرعة العالية او رداءة الطرق التي يسلكها السائقية.

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