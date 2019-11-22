العراق يعلن توقيف قيادي داعشي غربي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، توقيف قيادي داعشي غربي البلاد.
وقالت الاستخبارات العسكرية إنه تم القبض على مسؤول بتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرمادي بمحافظة الأنبار.
وكان مصدر عسكري عراقي قد أعلن، الإثنين الماضي، مقتل 20 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 9 آخرين في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي غربي الموصل شمال بغداد.
وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي لوكالة الأنباء الألمانية، إن القوات الأمنية والعسكرية المشتركة في قيادة عمليات نينوى نفذت، الإثنين، عملية عسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية.
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