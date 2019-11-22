منظمة العفو الدولية..مقتل ناشط حقوقي في الصومال يؤكد الحاجة إلى حماية مدنية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

قالت منظمة العفو الدولية إن وفاة الناشط الصومالي الكندي البارز في مجال حقوق الإنسان ألماس ألمان ، الذي أُطلقت عليه النار في مقديشو أمس ، يُظهر الخطر الذي يواجهه النشطاء في البلاد ويؤكد على ضرورة قيام السلطات بضمان سلامة المدنيين.



أصيبت الماس برصاصة في 20 نوفمبر / تشرين الثاني أثناء سفرها في سيارة داخل مجمع هالان في العاصمة مقديشو. توفيت في وقت لاحق في المستشفى نتيجة للإصابات التي لحقت بها. لا تزال ظروف قتلها غير واضحة.

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وقال سيف ماجانغو ، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة شرق أفريقيا في القرن الإفريقي: البحيرات العظمى.

"بينما بدأت السلطات تحقيقًا في مقتل ألماس ، يجب عليها التأكد من أنه محايد وشامل وفعال ، وأن يُقدم أي شخص يشتبه في أنه مسؤول إلى العدالة في محاكمة عادلة. يجب على السلطات أيضًا أن تعلن نتائج التحقيق على الملأ بمجرد الانتهاء منها. "