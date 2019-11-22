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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة العفو الدولية..مقتل ناشط حقوقي في الصومال يؤكد الحاجة إلى حماية مدنية. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
قالت منظمة العفو الدولية إن وفاة الناشط الصومالي الكندي البارز في مجال حقوق الإنسان ألماس ألمان ، الذي أُطلقت عليه النار في مقديشو أمس ، يُظهر الخطر الذي يواجهه النشطاء في البلاد ويؤكد على ضرورة قيام السلطات بضمان سلامة المدنيين.
أصيبت الماس برصاصة في 20 نوفمبر / تشرين الثاني أثناء سفرها في سيارة داخل مجمع هالان في العاصمة مقديشو. توفيت في وقت لاحق في المستشفى نتيجة للإصابات التي لحقت بها. لا تزال ظروف قتلها غير واضحة.
وقال سيف ماجانغو ، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة شرق أفريقيا في القرن الإفريقي: البحيرات العظمى.
"بينما بدأت السلطات تحقيقًا في مقتل ألماس ، يجب عليها التأكد من أنه محايد وشامل وفعال ، وأن يُقدم أي شخص يشتبه في أنه مسؤول إلى العدالة في محاكمة عادلة. يجب على السلطات أيضًا أن تعلن نتائج التحقيق على الملأ بمجرد الانتهاء منها. "
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