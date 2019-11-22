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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق قتلى وجرحى من المتظاهرين برصاص قوات الأمن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أفادت مصادر من الشرطة أن قوات الأمن العراقية فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة على محتجين عند جسر بوسط بغداد مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين.
وأكدت المصادر أن أحد القتيلين سقط بالرصاص بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع. ووقعت الاشتباكات على جسر الأحرار.
ويوم أمس قتل وأصيب العشرات برصاص قوات الأمن وبالغازات المسيلة للدموع.
وتشهد التظاهرات في مختلف المدن العراقية زخما متصاعدا بشكل يومي.
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