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العراق قتلى وجرحى من المتظاهرين  برصاص قوات الأمن اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

 

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أفادت مصادر من الشرطة أن قوات الأمن العراقية فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة على محتجين عند جسر بوسط بغداد مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين.

وأكدت المصادر أن أحد القتيلين سقط بالرصاص بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع. ووقعت الاشتباكات على جسر الأحرار.

ويوم أمس قتل وأصيب العشرات برصاص قوات الأمن وبالغازات المسيلة للدموع.

وتشهد التظاهرات في مختلف المدن العراقية زخما متصاعدا بشكل يومي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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